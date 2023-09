Vendanges : des tonnes de raisins volés dans les vignes

Dans les vignes de la prestigieuse appellation Château-Chalon, Laura Bourdy, gérante du domaine Bourdy à Arlay (Jura), a vu près de 500 kilos de son raisin volatilisé. C’est au moment de vendanger qu’elle découvre que le raisin a été volé. Les voleurs se sont introduits dans les vignes en l’absence de la propriétaire et ont, selon elle, agi très vite. À quarante minutes de là, à Aiglepierre, deux tonnes de raisins ont été volées dans les vignes que cultive Catherine Hannoun, gérante du domaine de La Loue à Port-Lesney (Jura). Le manque à gagner est estimé à 40 000 euros. À son avis, les voleurs connaissent les propriétaires des parcelles qui ont été volées.Par crainte de nouveaux vols, les gendarmes renforcent leur surveillance et patrouillent au plus près des vendangeurs. En tout, dix tonnes de raisins ont été dérobées sur les pieds de vignes dans trois domaines pour une valeur totale de 150 milles euros. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie qui serait à la recherche d’une dizaine de personnes. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, P. Gardet