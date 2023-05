Disparition d'une mère de famille en Vendée : près de deux mois de mystère

Cela fait maintenant près de deux mois que Michel Pialle est sans nouvelles de son épouse Karine. Séparés depuis trois ans, ils vivaient sous le même toit. Selon lui, le 27 mars, elle lui envoie un SMS l'informant qu'elle quitte le foyer. Il explique qu'elle a ensuite envoyé des SMS à sa fille pendant quatre jours, puis plus rien, aucun signe de vie. Son mari est certain qu'elle est partie volontairement. Pourtant, un élément vient semer le doute. Le 9 avril, soit deux semaines après la disparition de Karine Pialle, son téléphone est découvert dans un fossé, à la sortie de la commune, et c'est le maire qui tombe dessus par hasard, lors d'une balade. Plusieurs détails l'interpellent. Une enquête est alors ouverte pour enlèvement et séquestration. Nous avons pu joindre la sœur de Karine Pialle par téléphone. Selon elle, cette mère de cinq enfants ne les aurait jamais abandonné. Le domicile familial est perquisitionné, un hélicoptère survole la commune. Les gendarmes mènent une enquête de voisinage. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, P. Véron