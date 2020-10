Vendée Globe : Clarisse Crémer, une navigatrice dans le vent

Rien ne prédestinait cette femme à affronter les quarantièmes rugissants et à naviguer sur toutes les mers du monde. Dans un mois, Clarisse Crémer prendra le départ de son premier Vendée Globe. Elle sera l'une des six femmes à participer ce tour du monde en solitaire. Lorsqu'elle s'est lancé ce défi, elle a décidé, quelles que soient les circonstances, de ne jamais perdre son sens de l'humour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.