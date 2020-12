Vendée Globe : l’impressionnant sauvetage de Kevin Escoffier

Il est difficile de trouver les mots quand on vient d'avoir la peur de sa vie. Mais désormais, Kevin Escoffier et sain et sauf sur le bateau de Jean Le Cam. Hier après-midi, ce marin de 40 ans lutte dans une mer déchaînée, vents forts avec des creux de cinq mètres. Une vague géante finit par briser son monocoque. Kevin Escoffier abandonne alors son bateau et déclenche sa balise de détresse. Il se retrouve seul à bord d'un radeau de secours à plus de 1 000 km des côtes sud-africaines. Jean Le Cam est à deux heures de distance est se déroute aussitôt. Trois autres marins viennent au secours du naufragé, mais le doyen de la course arrive le premier. Après onze heures d'angoisse en pleine mer et en pleine nuit, c'est le soulagement pour Kevin Escoffier. En ce moment, les deux marins partagent à bord les rations pour un seul homme. Une frégate française devrait récupérer Kevin Escoffier dans six jours au large des îles Kerguelen. L'histoire d'une solidarité de toujours entre marins. Il y a douze ans, c'était Jean Le Cam qui était dans la peau du naufragé. À l'époque, il avait été secouru par Vincent Riou, un autre concurrent des Vendée Globe.