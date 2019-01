Vents violents en Vendée : la population appellée à la prudence

Comme prévu, le vent a commencé à souffler à 17 heures ce mardi 29 janvier 2019 en Vendée. Depuis, il n'a pas cessé d'augmenter en puissance. Dans cette zone, les rafales pourront atteindre les 120 voir 130 km/h. Toute la façade Atlantique est touchée et près de 500 foyers ont été privés d'électricité dans les Landes. La prudence est de mise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.