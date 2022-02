Vendée : un patron très généreux

2 680 000 euros, c'est le montant qu'a décidé d'offrir Jean-Yves Glumineau, ancien président-directeur général de l'entreprise TIV, à ses salariés après 18 ans à la tête de son entreprise. Cette prime exceptionnelle sera partagée entre les 150 salariés selon leur ancienneté. La prime la moins élevée est de 500 euros pour Emmanuelle, la dernière arrivée. Elle sera bien plus élevée pour les premiers, comme Sylvie avec 26 ans d'ancienneté. Ce choix a été motivé par la reconnaissance du patron pour le travail de ses employés. En effet, selon les mots de Jean-Yves Glumineau, "ils ont contribué effectivement au succès de l'entreprise. Donc, la valorisation qui a été faite correspond au travail qu'ils ont apporté. Je ne l'ai pas fait tout seul. Un homme seul ne fait pas grand-chose. Avec toute l'équipe, effectivement, on va plus loin." Le premier versement de la prime a lieu en janvier. La totalité sera versée dans les deux ans. Les employés de l'entreprise savent déjà comment l'utiliser. À Treize-Septiers, une commune vendéenne de 3 000 habitants, l'initiative est saluée par tous. Dans cette histoire, le seul regret pour le patron généreux, c'est la fiscalité. L’État impose une taxe à hauteur de 60% sur cette prime. Il espère en tout cas que son geste pourra inciter d'autres patrons à faire des dons. T F1 | Reportage S. Guerche, X. Baumel.