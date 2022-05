Vendre sa maison en moins d'une semaine, c'est possible !

La maison que nous avons visitée est le coup de cœur de Christian Amirault. Mais pour l'acheter, le délai était trop court. Alors pour réunir les fonds dans les temps, il a vendu son ancienne maison grâce à une société spécialisée dans la vente rapide. La transaction s'est déroulée en moins d'une semaine. En moyenne, la vente d'une maison en France prend 80 jours. En passant par des plateformes, le délai tombe à sept jours. Mais comment fonctionnent ces sociétés ? Pour estimer le bien, c'est depuis leurs locaux qu'une visite virtuelle est organisée avec le propriétaire. "Ce qui est important pour nous de voir, c'est vraiment l'état du bien, voir s'il y a des rénovations à faire ou pas. Ces éléments techniques nous aideront à faire l'offre finale", explique Lama Tabet, responsable relation client - Zefir. Si le propriétaire accepte l'offre, un compromis de vente est signé. Que la start-up arrive à revendre le bien ou non, cela n'aura aucune conséquence pour le vendeur. "Le plus par rapport à une agence traditionnelle, c'est qu'on s'engage à acheter le bien. C'est certain, c'est vendu, vous connaissez votre budget", déclare Rémy Fabre, cofondateur - Zefir. TF1 | Reportage L. Merlier, J. P. Héquette, P. Rousset