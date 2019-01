Venezuela : avec les partisans de Juan Guaido

Ce mercredi 30 janvier 2019, un grand rassemblement a eu lieu dans la capitale du Venezuela, à Caracas. Le principal opposant au régime, Juan Guaido, participe aussi à la manifestation. Réunis par milliers, ses partisans réclament la destitution du président Nicolás Maduro, incarnation de la dérive dictatoriale du régime et responsable du naufrage de l’économie du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.