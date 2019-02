Venezuela : un pays divisé

La France ainsi qu'une quinzaine de pays européens ont reconnu officiellement Juan Guaidó comme nouveau président par intérim du Venezuela. Ils veulent que ce principal opposant au régime mette en œuvre un processus électoral démocratique. Les partisans de ce président auto-proclamé se réjouissent de l'appui européen. Mais dans les quartiers populaires, on n'hésite pas à afficher son soutien à la révolution bolivarienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.