Venise : ils sauvent des trésors en péril

Elle nous parle splendeur, nous raconte des siècles de domination. Aux files de ses canaux, Venise ne dévoile pourtant qu'une partie de ses trésors. Le plus célèbre, sans doute, c'est la Basilique Saint Marc. Un joyau de l'art byzantin, somptueuses et vulnérables mosaïques sur lesquelles veillent notamment un restaurateur. À l'abri des regards, lui et ses collègues travaillent à réparer les outrages du temps, au chevet des mosaïques foulées par tant de visiteurs. "La basilique est située sur la partie basse de la ville. Elle est particulièrement exposée au phénomène de la montée des eaux, l'acqua alta. Le contact permanent avec le sel et l'humidité pose de gros problèmes", fait savoir Alberto Contessi, restaurateur. Nettoyer avec soin, tailler puis assembler comme un patient puzzle. Il faut plus de 10 000 petites pierres au mètre carré pour recomposer le dessin d'origine. La phase finale de pose se déroule à même le sol. Sur place le travail s'effectue volontairement sous le regard des visiteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Pocry