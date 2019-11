Venise inondée par une "Acqua alta" historique : 80% de la ville sous les eaux

La marée haute ou l'"Acqua alta" en italien est un phénomène habituel en automne à Venise, mais celle survenue le soir du 12 novembre est la plus importante depuis 53 ans. Vaporettos renversés, logements et commerces inondés... 80% de la ville se sont retrouvés sous les eaux. Les experts pointent du doigt les changements climatiques avec la répétition des phénomènes intenses, comme les précipitations violentes et les vents tempétueux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.