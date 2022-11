Venise : la cité d'or

Dès l'entrée du grand canal, le ton est donné. À Venise, l'or est partout, le vrai comme le faux, pourvu que ça brille. Au détour d'une ruelle, il suffit de lever la tête. Le précieux métal tutoie le ciel. Il orne les colonnes, les palais et les façades. Il hypnotise les visiteurs. Dès le Moyen Age, l'or devient le symbole de la Cité des Doges, signe de richesse et de pouvoir. En témoigne la basilique Saint-Marc, surnommée la “Basilique d'or”, avec plus de 4 000 m2 de mosaïques dorées. Pour les touristes venus du monde entier, le spectacle est unique. "Quand Napoléon Bonaparte est venu ici, il a dit que la place Saint-Marc était le plus beau salon d'Europe. Richement décorée par cette merveilleuse basilique, les touristes qui la découvrent sont émerveillés, en extase. Ils n'en croient pas leurs yeux. L'émotion est très forte", affirme Franca Faccioli, guide touristique. L'or brille partout, même sur l'eau. Il décore l'un des emblèmes de Venise. Marco, 20 ans, est fier de nous montrer la gondole sur laquelle ils naviguent de père en fils. Et de l'or, elle n'en manque pas. "Ici, tout est en or. Là, c'est un peu abîmé à cause de l'eau salée qui oxyde l'or", lance-t-il. La gondole est estimée à 40 000 euros. Certaines parties ont été restaurées comme au temps des princes. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, A. Poupon et M.H. Maisonhaute