Venise : la cité italienne en danger

Pourra-t-on encore se photographier place Saint-Marc dans dix ans ? En suggérant de placer Venise sur la liste des sites en péril, l'Unesco prévient : 30 millions de touristes par an, c'est trop ! Six cents fois plus que le nombre d'habitants locaux. Mais à part les statues, qui s'en rendent compte ? Beaucoup de ses visiteurs arrivent en paquebot. Les autorités, dans un effort pour limiter leur impact environnemental, ont choisi d'éloigner le lieu de desserte des passagers. "Mais ça ne suffit pas de déplacer ces paquebots. Ils ont quitté le cœur de Venise, mais ils stationnent juste un peu plus loin dans la lagune", s'inquiète Jane Da Mosto, directrice de l'association "We are here Venice", à Venise (Italie). Mais ce n'est pas tout. L'Unesco alerte aussi Venise au sujet du réchauffement climatique. La montée des eaux y provoque des désagréments parfois très concrets pour ses 50 000 habitants. L'eau a toujours fait le charme de Venise. Mais ce charme est parfois rompu par les marées. Pour limiter ces inondations, la ville et l’État italien ont fait des efforts, notamment avec un système de digue, mais ce n'est pas suffisant. Il est difficile de lutter contre le courant. Mais en tentant de réduire l'impact de l'homme, l'Unesco espère pousser la communauté internationale à agir pour sauver plus qu'une ville, l'un des plus précieux joyaux culturels de l'humanité. TF1 | Reportage S. Millanvoye, L. Malnoy, S. Caffin