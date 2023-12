Venise : la Sérénissime fête Noël

La place Saint-Marc, le Rialto, la cité des Doges figée dans la lagune... Autant d'endroits magiques qui font rêver, surtout à l'approche de Noël. Dimanche dernier, une flopée de pères Noël se défilait sur le grand canal pour savoir qui deviendrait le meilleur canotier. C'est devenu une tradition organisée par des universitaires vénitiens. Une course entre la place Saint-Marc et la Faculté. Nous avons attendu que la nuit soit tombée pour que Venise s'habille d'élégance, de dorure, de lumière tamisée, de cet esprit de Noël qu'on retrouve dans les travées de son opéra. À l'extérieur, de ruelles en allées, les guirlandes lumineuses nous ont guidés jusqu'à la place Saint-Marc. Pendant les fêtes, Venise est l'endroit idéal pour se régaler de panettone, une brioche incorporant des raisins secs, des fruits confits et des zestes d'agrumes. Après avoir pris le petit déjeuner, nous nous sommes rendus à Murano, à vingt minutes de Venise, en bateau. Dans cette petite île, l'artisanat de Noël prend tout son sens. L'histoire du verre de Murano est connue dans le monde entier. Sur l'île d'en face, à Burano, Francesco Orazio fait vivre une autre tradition, celle de la crèche de Noël. Il l'installe directement dans la lagune. Il le fait pour l'île puisque les habitants se connaissent tous, comme une grande famille. TF1 | Reportage S. Millanvoye, L. Lassalle, M.H. Maisonhaute