Venise : les touristes suivis à la trace

Au début des années 50, Venise enregistrait 50 000 touristes par an. En 2022, c'est presque 30 millions. Et ce flot ininterrompu est source de nombreux dérèglements : détérioration, pollution, ou encore nuisance. Même les professionnels du tourisme commencent à saturer. Sur un bateau qui fait office de bus local, un petit goût de métro parisien se fait sentir en heure de pointe. Par conséquence, le centre se vide de ses habitants. Ces derniers sont trois fois moins nombreux qu'il y a 60 ans. En accord avec les opérateurs télécoms, Venise capte toutes les connexions téléphoniques des antennes-relais. Ensuite, la municipalité est en mesure de connaître les mouvements de chaque touriste, rue par rue. En un clic, l'analyse s'affile encore. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, L. Lassalle