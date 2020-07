Venise vidée de ses touristes

C'est l'une des villes les plus fréquentées au monde par les touristes. Chaque année, 30 millions de personnes se bousculent normalement dans les rues et sur les canaux de Venise. Mais cet été, la situation est différente. Les gondoles et les cafés sont vides. Il manque les Américains ou encore les Chinois. Ce sont eux qui viennent en majorité dans la ville italienne, mais ils sont bloqués par les restrictions de voyage actuelles.