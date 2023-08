Vent, grêle : la Méditerranée balayée par une violente tempête

Des rafales à plus de 120 km à l'heure ont frappé plutôt le 27 août, sur l'île des Baléares. Les rues se sont transformées en torrents. Il est tombé jusqu'à 120 litres d'eau par mètre carré, en à peine douze heures. Les bourrasques de vent sont tellement violentes, que tout s'envole sur leur passage, en obligeant les familles à se protéger tant bien que de mal. "Le vent était tellement violent qu'on s'est agrippé comme on pouvait, moi et mon mari", affirme la mère de famille Levens, touristes français à l'île Majorque, dans l'archipel des Baléares en Espagne. En mer, deux bateaux entrent en collision sans faire de blessé. Le courant est tellement fort, qu'un équipage perd le contrôle de son embarcation. À l'approche de l'île de Majorque, un avion traverse une zone de forte turbulence, les passagers ont eu la peur de leur vie. Au total, 119 vols ont été annulés. Après avoir traversé l'île de Baléares, la tempête vient de toucher le nord de l'Italie. À Blévio, des torrents de boue envahissent les rues. À Trieste, la ville est balayée par les vents et la pluie. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. TF1 | Reportage C. Vartanian, V. Topenot, S. Chartier