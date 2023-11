Vent, inondations : les forêts menacées

Depuis 7 heures dimanche matin, Philippe Darblade, conseiller technique à la Défense de la forêt française contre les incendies (DFCI), constate les dégâts. Bilan de la nuit : "des centaines et des centaines d'arbres tombées", dit-il. Juste après le passage de la tempête, ce garde forestier accepte de nous accompagner au cœur de la forêt landaise, fermée au public, trop dangereuse. Des arbres fragilisés par une succession de tempêtes et des pluies qui s'abattent depuis plusieurs semaines sur la région. Pour les forestiers, les dégâts auraient pu être beaucoup moins importants si la forêt de La Teste-de-Buch n'avait pas été en proie aux flammes l'été dernier. Philippe et Claude Taffard, propriétaire d'une parcelle, ne se sont pas revus depuis l'incendie. En soutien des pompiers, ils ont fait face au feu ensemble. Malgré la joie des retrouvailles, c'est la tristesse qui domine. Pour Philippe, il n'y a pas de temps à perdre. Entretenir sa forêt est une tache immense. Incendie, sécheresse, tempête... Les coups portés à la forêt s'accumulent pour celle qu'on appelait au pied de la dune du Pilat, la mer verte. TF1 | Reportage M. Beringer, J.F. Drouillet, B. Hacala