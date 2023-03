Vent, orages, grêle : 17 départements en alerte

Un ciel des plus menaçants, ce lundi après-midi en Haute-Saône (Bourgogne-Franche-Comté), et très vite ... À une vingtaine de kilomètres, des campeurs sont pris dans une forte rafale de vent. Des habitants en Haute-Marne (Grand Est), réfugiés chez eux. L'orage s'est abattu sur l'est du pays. Avec parfois de la grêle, comme dans l'Yonne (Bourgogne-Franche-Comté). L'eau et les grêlons se sont déversés sur les routes du département. La Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) voisine, n'a pas non plus été épargnée. Le ciel s'obscurcit, puis les Dijonnais sont noyés sous des trombes d'eau. Les rues du centre-ville sont en partie inondées. Un temps orageux d'est en ouest. Dans le Tarn-et-Garonne (Occitanie), une tornade s'est formée. Sur la côte Atlantique, le vent se lève. En fin de journée, sur le port de La Rochelle (Nouvelle-Aquitaine), les mâts des bateaux s'agitent et leurs propriétaires s'inquiètent. Ils veulent voir chacun leurs bateaux et contrôler que tout est en place. Cette nuit du lundi 13 mars, les vents devraient atteindre 80 km/h là-bas. Il y a une heure, à la tombée de la nuit, c'est dans la région toulousaine que la foudre s'est abattue. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Poujol, G. Martin