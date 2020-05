Vente à emporter pour les restaurants : est-ce suffisant pour résister ?

Les bars et les restaurants tentent de s'adapter à ces circonstances exceptionnelles. Malgré la fermeture imposée, certains ont repris partiellement leur activité en proposant de la livraison de repas à domicile ou la vente à emporter. Subie ou voulue, la transformation des restaurants a déjà commencé, en attendant les consignes du gouvernement quant à la réouverture officielle.