Vente à perte de carburants : les distributeurs disent non

Des distributeurs qui vendraient leur carburant à perte, peut-être avez-vous un infime espoir que cela arrive. Ce mercredi, il est difficile d’imaginer que cette proposition, faite par le gouvernement, permettra de diminuer les prix à la pompe. Le premier, à avoir dit non, c’est le patron de Total qui avait déjà bloqué ses prix à 1,99 euro le litre. Ce matin, c’est au tour de Carrefour, Leclerc et Intermarché de se positionner sans ambiguïté, et avec une pointe d’agacement. C’est donc la fin de non-recevoir. Mais le gouvernement maintient sa position et garde espoir. Pourtant, les positions des uns et des autres sont plutôt claires. Selon nos informations, il n’y aura pas de vente à perte non plus pour le groupe Casino. Seul Auchan n’a pas donné de réponse et Système U n’a pas donné de réponse au gouvernement. Il n’est donc pas impossible que des opérations spéciales soient mises en place temporairement, comme, du carburant vendu à perte juste avant les fêtes dans certaines stations-service, des baisses qui ne devraient pas excéder les cinq centimes par litre. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Hanout, E. Fourny