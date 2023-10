Vente à prix coûtant : des opérations spéciales dès vendredi

C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes. Bientôt, ils paieront leur essence moins cher. Leclerc va vendre son carburant à prix coûtant tous les jours dès le vendredi 29 septembre. En moyenne, ça ne dépasse pas les trois centimes par litre d'essence. Sur un plein de 50 litres, cela fait 1,50 euro d'économie, au maximum. Leclerc n'est pas la seule enseigne à s'y engager. Carrefour l'a aussi annoncé ce mardi soir. En revanche, pour les autres enseignes, ce sera différent. Pour Casino et Intermarché, ils lancent l'opération pour deux week-ends par mois, à prix coûtant jusqu'à la fin de cette année 2023. Quant à Système U et Auchan, ce sera un week-end par mois. En tout, 4 000 stations sont concernées. C'est le résultat d'un bras de fer entre le gouvernement et les distributeurs. Dimanche, c'est Emmanuel Macron qui leur demandait un geste. Élisabeth Borne les recevait ce soir à Matignon. Si les grandes enseignes ont répondu présentes, les indépendants peuvent moins jouer sur leurs marges. Ils attendent maintenant un geste du gouvernement sur les taxes. Plus de la moitié du prix de l'essence va directement dans les caisses de l'Etat. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Humblot, B. Chastagner