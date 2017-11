Vente aux enchères d'esclaves en Libye : Emmanuel Macron dénonce un "crime contre l'humanité"

Dans une conférence de presse commune avec son homologue guinéen Alpha Condé, ce mercredi 22 novembre 2017 à l'Élysée, Emmanuel Macron a réagi à l'existence d'un marché aux esclaves près de Tripoli, en Libye. Pour le locataire de l'Élysée, "ce qui a été révélé par CNN relève bien de la traite des êtres humains". "C'est un crime contre l'humanité", a-t-il mentionné. Et d'ajouter, "ce trafic nourrit les délinquances les plus graves et les réseaux terroristes". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.