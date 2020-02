Vente aux enchères : les trésors cachés des greniers

Des commissaires-priseurs sillonnent le pays à la recherche d'objets de collection cachés dans les greniers. Mais il n'est pas facile de dénicher les pépites susceptibles de rapporter gros. Alors, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils organisent des permanences et proposent d'estimer gratuitement toutes sortes d'objet. Les œuvres sont ensuite emmenées à Paris pour être vendues aux enchères. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.