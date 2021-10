Vente d’alcool aux mineurs : la loi n’est pas respectée

Les jeunes filles dans la vidéo en tête de cet article sont mineures. Et la loi est très claire. Elles n'ont pas le droit d'acheter de l'alcool. Pourtant, en réalité, " j'y vais en grande surface et ça ne contrôle jamais", témoigne l'une d'elles. "Dans les petites épiceries, ça ne contrôle pas", insiste son amie. Pour vérifier, nous avons donc suivi ces trois amies. Elles ont entre 15 et 16 ans. Nous entrons dans un premier magasin appartenant à une chaîne de grande distribution. En quelques minutes, les jeunes filles ressortent avec trois bières sans difficulté. Deuxième essai dans une petite épicerie de quartier un peu plus loin. Cette fois, le commerçant se montre un peu plus méfiant. Finalement, elles quittent le magasin avec une bouteille d'alcool fort. Elles ne la garderont pas longtemps, puisque une fois l'expérience terminée, nous avons récupéré l'alcool. Le résultat ne surprend pas l'Association Addictions France. D'après leur dernière étude, 90 % des magasins testés ne respectent pas l'interdiction. La loi est pourtant claire. La vente d'alcool à des mineurs est punie d'une amende de 7 500 euros quel que soit le type de boissons, mais les contrôles sont rares. Interrogée sur les mesures mises en place dans les enseignes, la Fédération du commerce et de la distribution n' a pas souhaité s'exprimer.