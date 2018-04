La vente de directe gagne de nouveaux secteurs

La vente de directe n'est plus réservée aux fruits et légumes. Les plateformes, qui mettent en relation créateurs et clients, se multiplient. On y trouve des jolis bijoux, des sacs à main ou encore des meubles. Internet a permis aux artisans isolés de vendre leurs produits aux quatre coins de la France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.