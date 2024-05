Vente de tabac : un détecteur d’âge pour les mineurs

Il est apparu dans un bureau de tabac il y a un mois, un boîtier si petit qu’Yves ne l’avait pas remarqué. Un détecteur de visage capable de repérer l’âge d’un client. Une lumière verte s’allume s’il est majeur, rouge s’il est mineur. Julia a seize ans. Il est formellement interdit de lui vendre des cigarettes ou des jeux d’argent, demi-tour pour elle. “C’est tout à fait logique. Nous, de notre temps, on ne rentrait jamais dans un café et tabac, sauf avec les parents pour boire un café”, réagit un client. Mais la machine est loin d’être infaillible. Le système peut commettre des erreurs, mais au quotidien, le dispositif facilite le contrôle des clients. Il n’est pas question de filmer ou d’enregistrer les clients. Le détecteur scanne et analyse les traits du visage en temps réel. Dans le bar voisin, au moindre doute, le contrôle est plus classique. Les commerçants encourent une amende de 750 euros en cas de vente illégale de tabac ou de jeux d'argent à des mineurs. TF1 | Reportage M. Debut, Z. Ajily, D. Agirbas