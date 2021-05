Vente de voitures d’occasion : 2021 s’annonce comme une année record

Avant le Covid, sur les premiers mois de 2019, 1,9 million de véhicules de seconde main ont été immatriculés. Cette année 2021, sur la même période, on en a enregistré 200 mille de plus. Selon Sébastien Bernabeu, gérant de la concession "MG Motor Bernabeu" à Aubagne (Bouches-du-Rhône), "les gens ne voulaient pas reprendre les transports en commun, par rapport à la peur de contracter le virus". Le Covid n'explique pas tout. En effet, si les ventes d'occasions progressent c'est aussi parce que l'offre sur le marché change. Chez Aramisauto, depuis quelques années, les clients cherchent avant tout des véhicules récents. En effet, Cécile Nyazi, responsable de leur agence au Pontet (Vaucluse), nous parle de modèles de deux ou trois ans, peu kilométrés et qui finalement ont le même niveau de technologie que des voitures neuves. Des véhicules fiables qui durent plus longtemps. Par ailleurs, si les véhicules d'occasion sont de plus en plus nombreux à la vente, c'est en partie lié au mode de consommation. En effet, en voulant bénéficier des évolutions technologiques, les Français se séparent de leurs anciennes voitures. Des modèles qui viennent alimenter le marché de l'occasion.