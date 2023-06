Vente en ligne : des prix alléchants pas si intéressants

Sur Internet, les prix réduits, les remises, les promotions sont séduisantes, pourtant, dans 96% des cas, ces réductions n’en sont pas vraiment. Mais la loi est formelle, le prix barré doit être le prix le plus bas pratiqué par le vendeur durant les 30 derniers jours. Le problème, c’est que certains la contournent, et mettent en avant des prix de vente conseillés, des anciens prix, ou encore des prix appliqués en boutique. Autant d’allégations qui ne correspondent à aucune réalité. L’UFC-Que choisir a déposé plainte pour pratique commerciale trompeuse contre huit sites de commerce en ligne très populaires. Nous les avons tous contractés. Seul Amazon nous a répondu, un peu à côté de la question. Il est conseillé avant d’acheter d'effectuer vos propres comparaisons de prix entre différentes enseignes. Si vous constatez un abus, n’hésitez pas à le signaler dans l’application SignalConso, les professionnels qui tentent de tromper leurs clients encourent jusqu’à 300 000 euros d’amendes et deux ans d’emprisonnement. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J. Mavier