Vente en vrac : les Français pas emballés

Vous l’avez peut-être remarqué, le rayon en vrac en supermarché, ce n’est pas le plus fréquenté. Quelques curieux repartent bredouilles et d’autres ne demandent qu’à être convaincus. Changer les habitudes est le défi de la grande distribution. D'ici 2030, tous les magasins de plus de 400 m² doivent consacrer 20% de leur surface au vrac. En quelques années, il faut rassurer des Français, parfois méfiants. Dans le reportage réalisé en 2022, à la fin de la crise sanitaire, l’hygiène était au cœur des inquiétudes. Depuis, le conditionnement a évolué et les produits aussi. Les enseignes ont redoublé d’efforts et mènent des tests. Les marques nationales bien connues proposent leurs articles en vrac, du café, des pâtes et des friandises. Comprenez que pour convaincre le client, il faut lui simplifier la vie. Mais cela ne suffit pas, le vrac doit aussi être moins cher. Quand c’est le cas, l’enseigne l’affiche en gros caractères "ce produit, moins cher en vrac". En moyenne, le client économise 10%, l'argument fait mouche. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Robin, L. Lassalle