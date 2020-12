Vente par correspondance : les catalogues en voie de disparition ?

On l'a feuilleté, parcouru et on s'y est imaginé, mais maintenant, c'est terminé. Le catalogue bien connu d'Ikea laisse place aux réseaux sociaux pour se plonger dans l'univers du géant de l'ameublement. C'est une économie pour la marque et un geste pour l'environnement. Pourtant, les catalogues font de la résistance. En 2019, 20 milliards de prospectus ont inondé nos boîtes aux lettres en France. Et pour cause, six foyers sur dix les utilisent pour trouver des informations. Autre preuve de cette résistance des catalogues, à Terdeghem (Nord), le Super U expédie un catalogue chaque semaine dans toutes les communes situées dans un rayon de dix kilomètres, car c'est un incontournable. Et à Steenvoorde, les ventes de Nord Imprim restent stables depuis dix ans. Les clients de cette imprimerie, des PME, des administrations ou des fournisseurs, font appel à cette entreprise pour toutes sortes de supports. De plus, certaines enseignes qui avaient décidé de tout miser sur le numérique sont même revenues.