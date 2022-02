Vente pyramidale sur internet : attention aux fausses promesses

Ces messages envahissent les réseaux sociaux. Vous en avez peut-être déjà reçu, des offres d'emploi alléchantes et la promesse d'une vie de rêve. Des propositions plus séduisantes les unes que les autres. Ce jeune homme s'est laissé convaincre par l'une de ces annonces avant de réaliser qu'il avait été piégé. L'expérience lui a fait perdre beaucoup d'argent. Encore traumatisé par la mésaventure, il préfère rester anonyme. Son travail consistait à vendre des formations en ligne et à recruter de nouveaux vendeurs. On lui fait miroiter une technique légale qui existe depuis longtemps. Elle est directement inspirée de la vente à domicile où le recrutement se fait par parrainage. Cela s'appelle le MLM ou Multi Level Marketing. Les vendeurs forment d'autres vendeurs et touchent des commissions sur les ventes réalisées par leurs filleules. Mais il arrive que ce système soit dévoyé. Des sociétés organisent des pyramides de Ponzi où le seul but est de recruter de nouveaux membres pour rémunérer les anciens. Lorsque la chaîne de recrutement s'arrête, la pyramide s'effondre. Seules les personnes au sommet se sont enrichies. Les autres ont perdu de l'argent. Une escroquerie bien connue qui prolifère aujourd'hui sur Internet. Nous avons tenté de comprendre comment ces sociétés opèrent. Après un premier message posté sur un groupe de MLM, en 24 heures à peine, plus de 140 réponses. Nous nous laissons approcher par deux sociétés. Dans leur discours, des éléments troublants. Des produits de qualité médiocre, des méthodes de recrutement douteuses... Ces pratiques sont dans le collimateur de la répression des fraudes qui a vu le nombre d'arnaques augmenter ces derniers mois. Il faut être particulièrement vigilant. Une participation, même involontaire à ce type d'arnaque est passible de poursuite. Les commanditaires eux, risquent 300 000 € d'amende et deux ans d'emprisonnement. TF1 | Reportage L. Kebdani - F. Le Goïc