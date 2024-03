Ventes privées : les secrets des rois des promos

Des soldes toute l'année, Charlotte en raffole. Tous les jours, elle cherche sur des plateformes de vente privée, jusqu'à trouver le bon plan qui la fera craquer. Avec 5 000 produits proposés tous les jours, le site rend accros ses utilisateurs. Il ne faut surtout pas passer à côté des ventes qui ne durent qu'une semaine. Mais Charlotte n'oublie pas de comparer les prix. Bazarchic, The Bradery, Showroomprivé ou encore Veepee, ces plateformes se sont multipliées avec une promesse, payer moins cher des articles de grandes marques. La répression des fraudes a enquêté et relève le problème des prix gonflés pour donner l'illusion de promotions plus importantes. L'un des leaders du marché, Showroomprivé, nous a ouvert ses portes et explique comment ils parviennent à casser les prix. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, Q. Trigodet