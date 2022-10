Ventes aux enchères : achetez les biens des escrocs !

Ce n’est pas une vente aux enchères comme les autres. Mais, comme toutes les enchères, elles font des heureux. Comme une amatrice de bijoux, qui emporte pour 260 euros une bague en diamant. Ou comme un féru de bolide qui s’offre une Corvette, adjugée pour 21 000 euros. Et si les prix défient toute concurrence et attirent les amateurs, c’est parce que ces diamants, ces pièces d’or, ces montres et autres objets de luxe ont été saisis ou confisqués par la justice à des délinquants. Mettre en vente les biens des malfaiteurs, c’est un peu frapper là où ça fait mal, et ce, bien avant qu’ils ne soient jugés. Et plus ils sont vendus vite, moins ils perdent de leurs valeurs. Une montre Rolex, par exemple, a été adjugée pour 8 500 euros. Ou une paire de basket Dior, adjugée 800 euros pour Terrence, venu spécialement pour les avoir aux pieds. Et si vous vous demandez où vont l’argent de ces 200 biens mal acquis, 630 000 euros récoltés en tout, il servira à alimenter le budget de l’Etat et à indemniser les victimes. TF1 | Reportage G. Charnais, Q. Roussel