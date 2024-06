Ventes aux enchères : arnaque aux meubles anciens

Dominique Mallo, viticulteur et amateur d'objets anciens, a acheté deux tableaux aux enchères, vendus comme étant du XVIIIe siècle. Pendant des années, il est persuadé d'avoir acquis de véritables antiquités, fabriquées par des ébénistes de renoms. Ils les a achetés à 250 kilomètres de chez lui, à l'Hôtel des ventes du Jura. Il y a dix ans, Luca Bizzozero, marchand d'art suisse, a assisté à une vente et repère très vite des anomalies. Il écrit plusieurs fois à la commissaire-priseuse de la maison de vente, mais n'obtient aucune réponse. En 2020, une enquête est enfin ouverte, la maison de vente est perquisitionnée et la commissaire-priseuse est placée en garde-vue. Un ébéniste à la retraite, lui, est accusé d'avoir fabriqué des faux meubles, vendus par la commissaire. Il a reconnu les faits, mais impossible d'échanger. Selon Pierre Bourgeois, expert spécialisé en objets d'art et de collection, il est impossible pour un professionnel de se tromper. En France, le marché de l'art représente chaque année deux milliards d'euros. L'OCBC est l'office chargée de lutter contre le trafic de biens culturels. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, H. Lévéque