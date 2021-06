Ventes en ligne, locations saisonnières : comment déclarer ces revenus ?

Margaux Duhomme, auxiliaire puéricultrice, arrondit ses fins de mois en vendant des affaires d'occasion sur les plateformes en ligne. Depuis 2020, ces plateformes doivent déclarer les revenus de leurs utilisateurs. Et si vous y vendez des biens d'occasion, vous n'êtes imposables que si vous percevez plus de 3 000 euros par an et si vous faites plus de 20 transactions. C'est différent lorsqu'on propose un service via les plateformes en ligne. Si vous décidez de louer votre maison, votre appartement, ou encore votre voiture, le moindre euro perçu doit être déclaré. Par exemple, Cyrielle Gensous, rédactrice en chef au Delighted Magazine, propose son véhicule sur un site d'auto-partage depuis 2015. Les revenus issus de ces locations sont imposables dès qu'ils dépassent 305 euros par an. Selon Cyrielle Gensous, on n'a plus besoin de rentrer les informations par nous-mêmes avec les impôts en ligne et c'est un gain de temps. Ceci dit, il faut tout de même faire attention, car si ces revenus n'apparaissent pas d'emblée dans la déclaration, c'est aux imposables de les y inscrire.