Ventes flash : comment les marques organisent la pénurie

Jamais ils n’ont été aussi pressés de dépenser 360 euros. Ils sont tous là pour la même chose, un robot cuiseur mis en vente ce dimanche matin. Dans le supermarché de Croissy-Beaubourg, comme dans tous les magasins de l'enseigne LIDL, la quantité est très limitée. L’enseigne propose aux 100 000 premiers clients de recevoir le montant de l’appareil en bon d’achat, ce qui justifie un plan d’attaque bien réfléchi. Une demi-heure après l’ouverture du magasin, il n’y a déjà plus de stock dans l’arrière-boutique. Les clients sont tellement fiers de s’être procuré l'appareil, qu'ils partagent leur succès sur les réseaux sociaux. Les enseignes, abusent-elles des ventes flash, des quantités volontairement limitées, pour nous faire acheter ? Toutes les marques s’y mettent, mode, alimentation, électroménager. La question n'est plus “Ai-je besoin du produit", mais plutôt "ne vais-je pas arriver trop tard ?" Il suffirait qu’un produit soit rare et exceptionnel pour que nous souhaitions l'acquérir. Appelée pop-up, la marque Celio propose une cinquantaine, d’articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F. Le Goïc