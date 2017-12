Les ventes privées démarrent dans de nombreuses boutiques

Les ventes privées ont commencé dans de nombreuses boutiques. Les Français reçoivent des SMS et des courriels les invitant à venir profiter des bonnes affaires. Les offres sont agressives, allant jusqu'à moins 70% sur certains articles. Histoire de patienter jusqu'aux vrais soldes, qui dérouleront du 10 janvier au 20 février 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.