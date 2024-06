Ventoline : les pharmaciens doivent choisir entre asthmatiques et allergiques

Eric Myon, pharmacien et secrétaire général union de l'UNPF, n'a plus quinze boîtes de Ventoline dans son stock. Il lui en faudrait dix fois plus. Tout juste de quoi satisfaire la demande pendant 24h. Elles ont été livrées ce 7 juin matin, cela faisait une semaine qu'il n'en avait plus. La rupture de stock de la Ventoline est réelle, heureusement pour l'instant, il lui reste quelques boîtes de générique. Le seul problème est que les alternatives commencent, elles aussi, à faire défaut. Pourtant, ce médicament est considéré comme vital. Mais comment expliquer ce manque d'approvisionnement ? La demande s'est accrue en raison du faible prix de vente de la Ventoline. En France, il est à 4,60, contre sept euros dans certains pays d'Europe. L'Agence de sécurité du médicament assure qu'il n'y aura pas de rupture totale de stock. En attendant, les frontaliers n'hésitent plus à faire des kilomètres pour chercher de la Ventoline, comme ici à Vintimille, en Italie. Vendu à 4,90, c'est un peu plus cher qu'en France, mais aucun problème de stock. En un clique, il vient de commander 34 boîtes. TF1 | Reportage L. Romanens, D. Sitbon