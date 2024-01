Vents, neige, inondations : le Royaume-Uni en pleine tempête

En Écosse, la neige et la glace ont provoqué le chaos. Des centaines de véhicules sont bloqués sur l'autoroute pendant trois heures. Par ailleurs, la tempête Gerrit a déferlé sous les restes des îles britanniques, sous la forme de pluies torrentielles et de vent d'une exceptionnelle puissance. En 24 heures, les réseaux de transports ont été paralysés, que ce soient les routes ou les chemins de fer. Quant aux avions qui ont osé atterrir, cela n'a pas été sans mal. Dans la banlieue de Manchester, une tornade a dévasté plusieurs quartiers d'habitation, en quelques instants. Un habitant raconte qu'il était dans son lit quand il a entendu les grondements de plus en plus forts. Des toits ont été arrachés. Des voitures ont été écrasées par des chutes de pierres. Les pointes de vent, à 130 kilomètres par heure, ont privé d'électricité 15 000 foyers dans la partie nord de l'Angleterre. Les services de secours y étaient toujours actifs ce 28 décembre soir. TF1 | Reportage M. Scott, S. Jou