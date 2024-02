Vents violents et inondations : 21 départements en alerte

Ils ont sorti les grands moyens. À Chocques (Pas-de-Calais), département placé en alerte orange, on attendait, cette nuit du 21 février, beaucoup de vent et de pluie. Les agriculteurs ont apporté une pelle mécanique pour déblayer presque un mètre de vase et de sédiments dans un cours d'eau. Ils estiment que trop encombré, il ne permet pas une bonne évacuation. Les habitants gardent en mémoire les grandes inondations de la fin de l'année 2023. Pour éviter tout accident, plusieurs lignes de trains seront d'ailleurs coupées jeudi 22 février, dans la région. Le vent s'annonce puissant sur les côtes de la Normandie du Nord et de la Vendée. Avec des rafales entre 100 et 120 km/h, mais aussi à l'intérieur des terres du vent entre 90 à 100 km/h jusque sur l'Île-de-France. Sur la côte, les vagues ne sont pour l'instant pas très impressionnantes, ni en Normandie ni à Lorient, mais dès cette nuit, elles vont grossir. Au large, où le vent s'est déjà levé, la mer est très mauvaise. Les crues font cinq mètres. Les pêcheurs résignés vont rester au port ces trois prochains jours. L'alerte orange ne sera pas levée avant jeudi soir, et pourrait d'ici là être étendue à d'autres départements. TF1 | Reportage F. Litzler