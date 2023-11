Vents violents, fortes vagues : l'Ouest de la France à l'arrêt

Toute la journée, les premières rafales de vent ont rappelé l'imminence du danger. Partout, dans le Nord-ouest, les commerces se sont barricadés et les accès à la mer ont été fermés. Dans les environs de Saint-Brieuc en Bretagne, malgré la couleur du ciel, un sentier littoral est désormais interdit au public. Les rafales peuvent aller jusqu'à 120 km/h. À cette vitesse, le pont de Noirmoutier pourrait être fermé et l'île coupée du monde. Sur le continent, chacun se prépare à des difficultés dans les transports. Les aéroports de Brest et Quimper ont déjà suspendu leurs activités. La circulation de tous les trains sera interrompue dès 22h30 jusqu'à vendredi matin. En région parisienne, plusieurs lignes de Transiliens seront à l'arrêt jeudi pour une partie de la journée. Pour eux, en revanche, pas question de rester à quai. Quelque 3 400 sapeurs-pompiers sont déjà en alerte, prêts à intervenir. À Audierne (Finistère), les effectifs ont été plus que doublés pour pouvoir répondre au plus vite à tous les appels. Pour les épauler dans leur intervention, des secouristes en mer sont déjà en position dans les ports, mais aussi des agents d'Enedis pour intervenir sur les câbles ou rétablir le courant. Des renforts ont été acheminés dans la journée par camion dans toute la France. TF1 | Reportage M. Desmoulins, V. Topenot, I. Robin