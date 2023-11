Vents violents : importants dégâts à Clermont-Ferrand

Une partie de la toiture en tôle d'un lycée n'aura pas résisté aux rafales de vent. Elle a été arrachée et projetée à plusieurs dizaines de mètres de là, en pleine rue, dans le pare-brise d'un bus de transport en commun. Plus de peur que de mal, tous les élèves ont ensuite été confinés jusqu'à 18 heures. Dès midi, le vent s'est levé brusquement à Clermont-Ferrand, à tel point qu'il devenait très difficile parfois de se déplacer en sécurité. Dans l'après-midi de ce jeudi 16 novembre 2023, une pointe a été relevée à 126 kilomètres par heure dans les rues de la ville. Et avant que le vent ne se déchaîne, tous les espaces publics de la ville ont été fermés dès midi, comme dans un complexe sportif de plein air, car les premiers dégâts sont apparus quasi immédiatement dans la ville. Branches d'arbre ou façade de magasins, tout a été balayé par la tempête. Une cellule de crise a été mise en place par les pouvoirs publics pour coordonner au mieux les interventions. Près de Clermont-Ferrand, près de 3 300 foyers étaient toujours privés d'électricité en fin d'après-midi. Le département reste placé en vigilance orange jusqu'à minuit. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive