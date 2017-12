Vents violents : Météo France place 13 départements en vigilance orange

Ce mercredi 13 décembre 2017, Météo France a placé treize départements en vigilance orange pour des risques de vents violents. Après la Manche et la Seine-Maritime, cette alerte concerne donc désormais la Somme, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges. Des rafales allant jusqu'à 130 kilomètres à l'heure sont attendues cette nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.