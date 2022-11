Vents violents : Suippes balayée par une tornade

Sous la puissance du vent, rien, ou presque, n'a résisté. La tornade a duré à peine dix minutes, mais elle a été d'une violence rare. Peu après 13 heures à Suippes, alors que personne ne s'y attend, le vent se met à forcir soudainement. La tornade a parcouru la commune, sur une centaine de mètres de largeur. Dans son sillage, elle laisse des voitures endommagées, des arbres arrachés et des toits envolés. Même la caserne des pompiers n'a pas résisté, sa toiture est en partie soufflée. Toute l'après-midi de ce jeudi 17 novembre et ce soir encore, une cinquantaine de pompiers œuvrent à sécuriser les bâtiments fragilisés. Cette nuit, tout le monde dormira chez soi. Mais ce village de 4 000 habitants n'est pas prêt d'oublier cet épisode météorologique, rare. "La dernière fois qu'il y a eu une tornade, c'était en 1999" se souvient Jacques Bonnet, le premier adjoint au maire à Suippes. Des techniciens de Enedis s'affairent encore à rétablir l'électricité dans la commune. En attendant, les habitants sont invités à la plus grande vigilance, notamment à ne pas toucher les câbles électriques, tombés au sol. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Duong, V. Rucly