Vents violents : un phénomène difficile à prévoir

Ces vents ont impressionné par leur violence. Pour ce mois d'octobre des records ont été battus, avec 114 km/h à Nancy-Ochey, 153 km/h au sommet de la tour Eiffel à Paris, 134 km/h à Saint-Cast-le-Guildo sur le littoral et à Octeville, le record absolu du site avec 150 km/h est tombé. Pour mesurer la vitesse des vents, Météo France s'appuie sur son réseau de stations. Il en compte près de 950, entre la métropole et les outre-mer. Et chaque fois un instrument fixé à dix mètres de hauteur, un anémomètre. Ces appareils enregistrent la vitesse trois fois par seconde en moyenne. Malgré ces outils, l'intensité des vents est difficile à prévoir, notamment parce que les capteurs ont une marge d'erreur. À Fécamp par exemple, les 175 km/h de vent n'étaient pas anticipés. Ainsi, des rafales estimées à 100 km/h peuvent en atteindre 150. Les prévisionnistes n'ont pas les moyens d'être catégoriques. Pas davantage sur la répartition géographique. Le vigilance orage, vent violent a évolué de trois à treize départements au fil de l'épisode.