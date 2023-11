Vents violents, vagues de dix mètres : où va frapper la tempête Ciaran ?

Dans 24 heures, c'est sur les côtes bretonnes que la tempête va déferler en premier. En ce moment, la dépression Ciaran est au milieu de l'Océan Atlantique. Elle se déplace très vite. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la tempête arrivera par la Bretagne, puis va longer les côtes de la Manche. Les vents pourraient atteindre 130 km/h dans les terres et jusqu'à 170 km/h sur les côtes. Depuis une quinzaine de jours, les dépressions se succèdent en Bretagne. Il y a eu Aline le 20 octobre, puis Céline le week-end dernier. Ces événements rapprochés s'expliquent par un phénomène appelé par les spécialistes le "rail des dépressions". Autrement dit, il s'agit d'une autoroute où les perturbations peuvent circuler facilement. Ce rail est situé entre l'air froid, au nord, arrivant du pole, et au sud, qui vient des tropiques. Après le passage de la tempête Ciaran, la façade ouest de l'Hexagone pourrait être à nouveau balayée par des vents violents samedi après-midi et dans la soirée. TF1 | Reportage J. Quancard, K. Jinlack