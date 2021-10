Vercors : les routes vertigineuses des gorges de la Bourne

Ces murailles de calcaire abritent les plus grandes gorges du Vercors, creusées par la rivière. Des rochers que la nature a sculptés, où l'homme a taillé une route, 24 km qui surplombe le vide. Depuis 16 ans, Pascal Loyet, facteur, retient son souffle, après y avoir passé chaque matin. Cet endroit exceptionnel est le terrain privilégié des hommes araignées ou des oiseaux comme Charles Marillac, base-jumper. À une vitesse folle de 200 km/h, il regagne le sol en un battement d'ailes. Les gorges de la Bourne attirent les base-jumpers du monde entier. Quant aux ventres des gorges, ils cachent des cascades coiffées d'un intriguant tapis végétal. À l'intérieur, le porche de la grotte de Gournier tient debout depuis 4 millions d'années. Son lac souterrain devenait le repère des petits insectes. Le Vercors est une constellation d'une centaine de kilomètres de galeries souterraines. La grotte de Choranches, elle, est un bijou de la nature. Elle a été découverte en 1871 par hasard, avec ses orgues stalactites fistuleuses. La fin des gorges la Bourne nous offre un tout dernier tableau, un bourg curieux où tout semble tenir en équilibre. Il y a 17 mètres de hauteur entre le balcon et la rivière. Les maisons à Pont-en-Royans s'accrochent à la falaise depuis le XVIe siècle. Et jusque dans les années 70, les toilettes avaient directement accès sur la rivière. Ces demeures suspendues de la commune sont classées monument historique.