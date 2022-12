Verglas : carambolage mortel sur l’A72

C’est un enchevêtrement sans fin de véhicules immobilisés depuis plusieurs heures sur l’A72, entièrement coupée. Environ vingt-trois voitures et six poids lourds sont impliqués dans un carambolage impressionnant. Au sol, des carcasses de voitures témoignent de la violence de l’impact. Thierry est chauffeur poids lourd. Il était aux premières loges au moment de l’accident. "On ne voyait rien. Il y avait beaucoup de brouillard. Ça glissait beaucoup et les voitures roulaient vite (…) J’ai juste eu le temps de m’arrêter avant de pousser tout le reste", raconte-t-il. Selon un bilan provisoire, un homme de 71 ans est décédé, trois autres personnes sont en urgence absolue et plusieurs sont légèrement blessées. Le verglas, très présent sur les routes ce matin, serait à l’origine de l’accident. Un plan exceptionnel a été déployé par la préfecture et 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour porter secours. Ce lundi après-midi, une vingtaine de carcasses de véhicules ont été évacués. Les camions immobilisés, eux, ont pu reprendre la route. TF1 | Reportage C. Eckersley, Q. Russel