Verglas : journée chaotique en Normandie

À Rônai, dans l'Orne, la nuit tombe et les températuress aussi. Sur la route, une épaisse couche de glace rend la conduite périlleuse. Une route figée depuis mercredi matin amenant un automobiliste droit dans le fossé. Les saleuses étaient sur le pont en action toute la journée. Il est difficile de circuler en voiture comme à pied. De son côté, pour Joey Coulon, mère de famille à Saint-Pierre-du-Bû (Calvados), impossible de savoir si un ramassage scolaire est prévu jeudi matin. Par précaution, elle sera en télétravail. "Je pense que ça va être compliqué, mais dans tous les cas, on s'adaptera. Si le bus peut passer, tant mieux, sinon, on amènera la petite à l'école en voiture", dit-elle. Même si les cars ont l'autorisation de se déplacer en Normandie, chez Nicolas Le Goff, chef de site de Gougeul Autocars du Groupe Boubet à Putanges-le-Lac (Orne), il faut rester prudent. Sur 67 véhicules, une vingtaine resteront au garage. Pas moins de 95 % des axes emprunter sont de petites routes de campagne couverts de verglas. Au lever du jour, les températures vont augmenter. Pour la première fois depuis trois jours, elle pourrait atteindre les 4 °C. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby, L. Barbier